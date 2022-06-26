Baraj kapakları açıldı! Piknik yapan 7 kişi dehşeti yaşadı 0:00 / 0:00

İHA

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında aralarında çocukların da olduğu 7 kişi piknik yaptıkları sırada baraj kapaklarının açılması sonucu bulundukları alanda mahsur kaldı. Vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Eğil ilçesi Selman köyünde aralarında çocukların da olduğu 7 vatandaş piknik yaptığı sırada baraj kapaklarının açılması ile Dicle Nehri'nin su seviyesi yükseldi.

Suyun yükselmesiyle vatandaşlar, bulundukları alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle vatandaşlar mahsur kaldıkları alandan sağlıklı bir şekilde güvenli alana çıkartıldı.