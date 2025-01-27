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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 7 - Valencia: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 7 - Valencia: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırladı. 8 gol çıkan mücadeleyi Katalan temsilcisi 7-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 00:54 Güncelleme: 27.01.2025 - 00:54
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        Barcelona, Valencia'ya gol oldu yağdı
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        İspanya La Liga'nın 21. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Valencia kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 7-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinha, Fermin Lopez (2), Robert Lewandowski ve Cesar Tarrega (k.k) kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Hugo Duro'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Barcelona 4 maç sonra kazandı ve 42 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Valencia ise 16 puanda kaldı.

        Ligin 22. haftasında Barcelona sahasında Alaves'i ağırlayacak. Valencia ise sahasında Celta Vigo'yla karşılaşacak.

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