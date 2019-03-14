İspanyol ekibi Barcelona'da Fransız futbolcu Ousmane Dembele şoku yaşanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kazanılan Olympique Lyon maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının son golünü kaydeden 21 yaşındaki futbolcunun "Sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilen Ousmane Dembele 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak" denildi.

21 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile bu sezon 35 resmi müsabakada görev aldı ve 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Dembele bu sezon daha önce de ayak bileğinden sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.