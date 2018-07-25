Demir Grup Sivasspor, Barcelona'dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Sivasspor'un 1 yıllık kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira dos Santos İstanbul'a geldi.

Ardından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisine geçen Brezilyalı yıldız futbolcu kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından giyeceği 20 numaralı forma ile poz verdi.

Douglas kariyerinde Barcelona'nın yanı sıra Benfica, Sporting Gijon, Sao Paulo ve Goias ekiplerinde forma giydi.

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