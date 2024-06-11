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        Engelli kardeşine şiddet uygulayan babasını av tüfeğiyle öldürdü (2)

        TUTUKLANDIBartın'ınUlus ilçesinde engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası Mustafa Çetin'i (61) öldüren Tuncay Çetin (31), 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:25
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        Engelli kardeşine şiddet uygulayan babasını av tüfeğiyle öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Bartın'ınUlus ilçesinde engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası Mustafa Çetin'i (61) öldüren Tuncay Çetin (31), 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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