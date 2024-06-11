Engelli kardeşine şiddet uygulayan babasını av tüfeğiyle öldürdü (2)
TUTUKLANDIBartın'ınUlus ilçesinde engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası Mustafa Çetin'i (61) öldüren Tuncay Çetin (31), 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bartın'ınUlus ilçesinde engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası Mustafa Çetin'i (61) öldüren Tuncay Çetin (31), 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
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