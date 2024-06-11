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        Haberler Dünya İngiliz Başbakan Sunak: Kendim ve partimle ilgili hayal kırıklığına karşı kör değilim | Dış Haberler

        "Kendim ve partimle ilgili hayal kırıklığına karşı kör değilim"

        Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'daki parlamento seçimleri öncesinde bazı insanların hem kendisinden hem de iktidardaki Muhafazakarlardan hayal kırıklığına uğradığının farkında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:14
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        Sunak, Muhafazakarların gelecekteki vaatlerini ortaya koyan manifestosunun lansmanında "İnsanların partimizden ve benden hayal kırıklığına uğradığı gerçeğini görmezden gelmiyorum. İşler her zaman kolay olmadı ve her şeyi doğru yapmadık, ancak bu seçimde ülkemizi yaşamak için daha iyi bir yer haline getirecek büyük fikirlere sahip tek parti biziz" dedi.

        Sunak ayrıca, vergi yükünü son bütçedeki tahminlere kıyasla her yıl ekonomik çıktının yaklaşık yüzde 1 puanı kadar azaltacağını taahhüt etti.

        Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Covid-19 salgını ve enerji fiyatlarındaki artışın kamu maliyesine vurduğu darbeyi onarmaya çalışırken, Birleşik Krallık'ın vergi yükü, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasından bu yana ekonomiye oranla en yüksek seviyesinde.

        İktidarda 14 yıldır bulunan Muhafazakârlar, anketlerde muhalefetteki İşçi Partisi'nin yaklaşık 20 puan gerisinde yer alıyor.

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