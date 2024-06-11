Sunak, Muhafazakarların gelecekteki vaatlerini ortaya koyan manifestosunun lansmanında "İnsanların partimizden ve benden hayal kırıklığına uğradığı gerçeğini görmezden gelmiyorum. İşler her zaman kolay olmadı ve her şeyi doğru yapmadık, ancak bu seçimde ülkemizi yaşamak için daha iyi bir yer haline getirecek büyük fikirlere sahip tek parti biziz" dedi.

Sunak ayrıca, vergi yükünü son bütçedeki tahminlere kıyasla her yıl ekonomik çıktının yaklaşık yüzde 1 puanı kadar azaltacağını taahhüt etti.

Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Covid-19 salgını ve enerji fiyatlarındaki artışın kamu maliyesine vurduğu darbeyi onarmaya çalışırken, Birleşik Krallık'ın vergi yükü, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasından bu yana ekonomiye oranla en yüksek seviyesinde.