Son dakika haberi Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanları ile ilgili açıklamada bulundu. Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" ifadelerini kullandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:11 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL