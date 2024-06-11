Son dakika haberi Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanları ile ilgili açıklamada bulundu. Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" ifadelerini kullandı
Giriş: 11.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:11
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