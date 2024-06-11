Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu! Sivas'ta, 26 yaşındaki E.K., 27 Mayıs'ta karıştığı kazanın ardından ortadan kayboldu. AFAD ve Jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün, Gemerek ilçesinde bir çoban tarafından arazide, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi bulundu. E.K.'nin olabileceği değerlendiriliyor

Anadolu Ajansı Giriş: 11.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:14 facebook

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