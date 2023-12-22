Bartın'da ırmağa atlamak isteyen kişi çamura saplanıp mahsur kaldı

Bartın'da, eşiyle problem yaşadığı için ırmağa atlamak istediği sırada çamura saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan H.E, Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Köprüsü altında, kendisini kenarına indiği ırmağa atmak istedi.

H.E. ırmağa ilerlediği sırada çamura saplanarak mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beline kadar balçığa batan ve gözyaşlarına boğulan H.E, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla saplandığı çamurdan kurtarıldı.

H.E. kontrol için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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