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        Bartın'da ırmağa atlamak isteyen kişi çamura saplanıp mahsur kaldı

        Bartın'da, eşiyle problem yaşadığı için ırmağa atlamak istediği sırada çamura saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:01
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        Bartın'da ırmağa atlamak isteyen kişi çamura saplanıp mahsur kaldı
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        Bartın'da, eşiyle problem yaşadığı için ırmağa atlamak istediği sırada çamura saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan H.E, Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Köprüsü altında, kendisini kenarına indiği ırmağa atmak istedi.

        H.E. ırmağa ilerlediği sırada çamura saplanarak mahsur kaldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Beline kadar balçığa batan ve gözyaşlarına boğulan H.E, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla saplandığı çamurdan kurtarıldı.

        H.E. kontrol için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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