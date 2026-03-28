Amasra Rus filmine doğal çekim platosu oldu

SELİM BOSTANCI - Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, Rus yapımı dram filminin çekimlerine ev sahipliği yapıyor.



Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçe, güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle de adından söz ettiriyor.



Tarihi ve doğal güzelliğiyle dünyanın her yerinden turist çeken, kalesi de 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Amasra, birçok yerli dizi ve sinema yapımcısının yanı sıra yabancı yapımcıların da ilgisini çekiyor.



Önceki yıllarda "Gönderilmemiş Mektuplar", "Fikrimin İnce Gülü", "Gülbeyaz" gibi yerli filmlerin ve bazı şarkıcıların kliplerinin çekildiği ilçeye bu yıl da Rus yapımcılar film çekimi için geldi.



Yapımcılığını Yana Shmaylova'nın, yönetmenliğini ise Ivan Sosnin'in yaptığı "Gemideki Adam" filmi, İstanbul Limanı'ndan "Astoria Grande" kruvaziyeriyle tatile çıkmak isteyen Rus çiftin yolculuğunu konu alıyor.



Amasra'nın yanı sıra İstanbul'da da çekimleri yapılacak, Rus ve Türk oyuncuların rol aldığı filmin turizmde hareketlilik sağlaması bekleniyor.



Rus film ekibi, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Amasra Kültür ve Turizm Derneği ile görüşmelerin ardından ilçede öne çıkan Büyük ve Küçük Liman, Ağlayan Ağaç, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi mekanlarda çekimlerini yaparken, yöre halkı da film sahnelerini ilgiyle takip ediyor.



- "Amasra'nın tercih edilmesinden dolayı çok mutluyuz"



Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, AA muhabirine, ilçenin doğal dokusuyla geçmişte de birçok dizi ve sinema filmine ev sahipliği yaptığını söyledi.



Rusya'nın Soçi kentinden hareket ederek 2022'den bu yana ilçeye gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri yolcularıyla yapılan ankette turistlerin en beğendiği yerlerin İstanbul ve Amasra olduğunun görüldüğünü belirten Saylam, "İlçemize gelen turistlerce Amasra'nın en beğenilen yer olmasından dolayı film yapımcıları çekimler için Amasra'da karar kılmışlar. Biz de dernek olarak elimizden geldiği kadar kendilerine gönüllü olarak destek veriyoruz. Amasra'mızın tarihi yerlerini, en güzel manzaraya sahip yerlerini gösteriyoruz. Buradaki esnafımıza ve halkımıza da teşekkür ediyoruz çünkü Türk misafirperverliğini en güzel şekilde gösteriyorlar." diye konuştu.



İlçede geçmişte Aydan Şener ve Kenan Işık'ın paylaştığı "Fikrimin İnce Gülü", Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerde olduğu "Gönderilmemiş Mektuplar" gibi önemli dizi ve filmlerin çekildiğini anımsatan Saylam, yine Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun da Amasralı olmasıyla ilçenin tanınırlığının arttığını kaydetti.



Saylam, dizi ve film çekimlerinin turizm hareketliliğine etkisine değinerek, şunları kaydetti:



"İlçemizde çekilen dizi ve filmler sayesinde Amasra'nın tanınırlığı yüzde 40'lara varan oranda arttı. Büyük şehirlerden, Anadolu'dan insanlar ilçemizi görmek için geldiler. İnsanlar televizyonda veya sinemada yer alan filmlerin çekildiği yerleri merak ediyor. Bu filmin de çeşitli dijital platformlar ve sinemalarda gösterilmesinin ardından yabancı turist sayısının artacağını umut ediyoruz. Bunun meyvelerini de şimdiden alıyoruz. Amasra'nın tercih edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bunda bizim de küçük bir payımız varsa ne mutlu bize."

