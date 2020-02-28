Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İdlib'de düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Rektör Uzun, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İdlib’de düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için duyduğu derin üzüntüyü paylaşarak, “Ülkemizdeki barış ve huzur ortamını tehdit ederek, içinde bulunduğumuz coğrafyaya gözyaşı olan hainlere karşı mücadele eden kahraman askerlerimizden gelen haberle içimize ateş düştü. Hakk’ın ve mazlumun yanında olarak, bölgeye hak ettiği huzur ve barış ortamını sağlamaya katkılar sağlayan Mehmetçiklerimizle ne kadar gurur duysak azdır. İslam dünyası için üç ayların müjdeleyicisi olan bu aziz gecede ‘ölümsüzlere’ karışan şehitlerimize şahsım ve üniversitem adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemize güç, kuvvet ve birlik versin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi’nde Hocalı Katliamında şehit olanlar anıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde Hocalı Katliamında şehit ...
112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X