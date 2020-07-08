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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, tüfekle vurulan karaca öldü.

Ulus ilçesine bağlı Küllü köyünde silahla ateş edilerek vurulan karacayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Köye jandarma ile birlikte Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, 3 yaşındaki erkek karacanın kalçasından tüfekle vurularak öldüğünü tespit etti. Ekipler karacayı vuran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2020-07-08 19:36:02



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