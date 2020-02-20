İHA

Edinilen bilgilere göre, Bartın’ın Kurtköy mevkisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı. İlk olarak Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, söndürme çalışmaları başarılı olmayınca, daha sonra olay yerine Ulus ilçesi, Abdipaşa ve Kozcağız beldeleri ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinden de takviye ekipler gönderildi.

Karabük ilinden de köpük takviyesinin sağlandığı yangın nedeniyle, gece gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. İHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yoğun çaba harcadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ambulanslarda olası bir kazaya karşı olay yerinde hazır bekletiliyor.

Diğer yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin bilgiye ulaşılamazken, bölgede yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edildi.