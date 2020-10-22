Bas Gaza filmi oyuncuları kimler? Bas Gaza filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılı yapımı olan aksiyon gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Antonio Negret üstleniyor. İşte, Bas Gaza filmi ile ilgili detaylar...

BAS GAZA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Scott Eastwood

Ana de Armas

Gaina Wises

Simon Abkarian

Freddie Thorp

Clemens Schick

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Overdrive, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.