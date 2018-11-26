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Başakşehir'de 4.5 kilo altının çalınma anı kamerada!

İstanbul Başakşehir’de bir kişi, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin bagajındaki 4.5 kilogram altını çaldı. Durumu fark eden kurye, belindeki silahla soyguncunun peşinden defalarca ateş ederken, yaralı soyguncu araca binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ve toptancının hırsıza ateş etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

26.11.2018 - 14:49 | Güncelleme: İHA

İstanbul Başakşehir'deki Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanının önünde soygun girişiminde bulunuldu. İddiaya göre kuyumcu dükkanına altın bırakmak için gelen bir kurye, aracını dükkan önüne park ederek altın dolu valizle dükkana girdi. Burada valizdeki altının bir kısmını teslim eden kurye dükkandan çıkarak içinde 4.5 kilogram altın olan valizi aracının bagajına koyarak, arabasına bindi.

BAGAJI AÇIP ALTINLARI ALDI

İHA'da yer alan habere göre bu esnada bir kişi aracın bagajını açarak, içinde 4.5 kilogram altın olan valizi çaldı. Durumu fark eden kurye belindeki silahı çıkartarak hırsızın peşinden defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan hırsız, kendisini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde elinde valiz olan kurye dükkanından çıkarak valizi aracının bagajına koyuyor ve arabasına biniyor. Bu sırada arkadan koşarak gelen hırsız bagajın kapısını açarak altın dolu valizi alarak kaçıyor. Durumu fark eden kurye hırsızın arkasından silahla defalarca ateş ediyor ve yaralanan hırsız hazır bulunan araca binerek olay yerinden kaçıyor.

"HIRSIZ YARALI BİÇİMDE ARACA BİNDİ"

Olayı anlatan esnaf Yusuf Erdoğan, “Silah sesini duyarak dışarıya çıktık. Dışarıya çıkınca kuyumcu dükkanına gelen toptancı arkadaşın aracından altın dolu valizi biri alıp götürdü. O arada toptancı silahını çekerek hırsıza altı el ateş etti. Hırsız yaralı araca binerek kaçtı. Hırsız bagajı açtı, altın dolu çantayı alarak kaçtı" dedi.

 

 

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