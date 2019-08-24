Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında da kazanarak koltuğunu korumanın peşinde. İlk hafta Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Başakşehir ise Fenerbahçe'yi devirip yara sarmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Halil Umut Meler

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, Ponck, Uğur Uçar, Soner, Furkan, Kerim Frei, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Demba Ba, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muric

YEDEKLER: Harun, Mehmet Ekici, Serdar, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Alper, Murat, Cebrail

TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bugün forma giyemeyecek.

6 SEZON SONRA 2'DE 2 HEDEFİNDE

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.

Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.

ERSUN YANAL'LA İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti.

Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak. Bu da Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma rekoru olarak kayıtlara geçecek.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Başakşehir'de uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.