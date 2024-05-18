Başakşehir ve Trabzonspor ligde üçüncülük mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Çağdaş Atan’ın öğrencileri, son haftalarda yakaladığı çıkışla birlikte 4. sıraya kadar yükseldi. Sonradan vites artıran bordo-mavililer ise üçüncülüğün en önemli adayı oldu. Peki, Başakşehir- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...