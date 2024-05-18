Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Spor Başakşehir- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Başakşehir- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer almak isteyen iki takımda sezonu üçüncü bitirmeyi hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Başakşehir- Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Başakşehir- Trabzonspor" maçının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başakşehir ve Trabzonspor ligde üçüncülük mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Çağdaş Atan’ın öğrencileri, son haftalarda yakaladığı çıkışla birlikte 4. sıraya kadar yükseldi. Sonradan vites artıran bordo-mavililer ise üçüncülüğün en önemli adayı oldu. Peki, Başakşehir- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        2

        BAŞAKŞEHİR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Başakşehir- Trabzonspor maçı 18 Mayıs Cumartesi (bugün) 19.00'da başlayacak.

        Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        3

        BAŞAKŞEHİR SON DURUM

        RAMS Başakşehir, ligin geride kalan 36 haftasında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve üçüncülük şansını son haftaya taşımak istiyor.

        4

        TRABZONSPOR SON DURUM

        Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının üçünü kazanan bordo- mavililer, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi üçünc sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?