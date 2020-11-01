HABERTURK.COM

Show TV’nin beğeni ile izlenen dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde dizinin hayranlarını büyük bir sürpriz bekliyor!

Dizide Ali Rıza karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, ekrana gelecek duygu yüklü sahne için stüdyoya girdi. Saz çalan ve aynı zamanda şarkı da söyleyen oyuncu performansı ile çok konuşulacak.

Ahmet Kaya’nın sevilen şarkısı Kum Gibi'yi hem çalıp hem de seslendiren oyuncu sesinin yanı sıra saz çalmasıyla da göz doldurdu.

Nefes kesen gelişmeleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla Arıza bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!