Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Eski bir MİT mensubu ve FETÖ üyesi olduğu belirtilen Mehmet Barıner’i yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan eski MİT’çi Enver Altaylı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Altaylı, Ağustos 2017'de FETÖ'den ihraç edilen eski MİT mensubu Mehmet Barıner’i damadı Metin Can Y. aracılığıyla yurtdışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı ile damadı Metin Can Y., eski MİT mensubu Mehmet B. ve kaçış planına yardımcı olduğu öne sürülen Seda C., hakkında iddianame hazırladı.

“DEVLET BİLGİLERİNİ SERVİS ETTİ”

Fevzi Çakır'ın haberine göre, iddianamede Altaylı’nın “FETÖ yöneticiliği” ve “casusluk” suçundan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Altaylı’nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yazdığı mektuplar, CIA görevlileri ile irtibat olduğuna dair tespitlere yer verildi. İddianamede, Altaylı’nın "Devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurtdışında CIA bağlantılı kişilere servis ettiği" ifade edildi. İddianamede Altaylı’nın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP yöneticilerine kaset kumpasları ile gazeteci Haydar Meriç cinayetinde adı geçen İbrahim Faruk Bayındır, Erkam Tufan Aytav, Salih Yaylacı gibi FETÖ ile iltisaklı çok sayıda isimle irtibatlığı olduğu da vurgulandı.

HALK BANK DAVASI İDDİASI

İddianamede, Altaylı’nın MİT’te daha önce İran masasında görev yapmış olan Mehmet B.’yi ABD’de görülen Halk Bank davasında tanık olması için yurtdışına çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

BAŞBUĞ’U HEDEF GÖSTERMİŞ

İddianamede, Altaylı’nın bilgisayarından elde edilen dijital verilere de yer verildi. Altaylı’nın 2008’de FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen’e “Muhterem Efendim” diyerek yazdığı mektuplar da o veriler arasında yer alıyor. Altaylı’nın bu mektuplarında dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu’nu hedef aldığı görülüyor. Altaylı mektubunda Başbuğ için şu ifadeleri kullanıyor:

“Yeni Genelkurmay Başkanı’nın zat-ı âlinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir. Yeni görevine başlar başlamaz bazı generallerin yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür. Bu yedi generalin izlemeye alınmalarının gerekçesi zat-ı âlilerinize taraftar oldukları iddiasıdır.”

“KOZİNOĞLU ETKİSİZ HALE GETİRİLMELİ”

Altaylı’nın FETÖ elebaşına gönderdiği bir diğer mektupta ise Kozinoğlu hedefte bulunuyor. Kozinoğlu’nun Özbekistan’da FETÖ okullarının kapatılmasını etkili olduğunu belirten Altaylı, Kozinoğlu’nun örgüt taraftarı olduğu düşünülen 20 MİT görevlisini sıkı takibe aldırdığını anlatıyor. Mektupta; “Kozinoğlu’nun etkisiz hale getirilmesiyle bu 20 görevli hakkındaki izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Ancak Başbakan’ın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim…Kozinoğlu MİT Müsteşarı olmaya çalışıyor, Eğer böyle bir şey olursa, Allah memleketi, devleti, Fethullah Hoca Efendi’yi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur” ifadelerine yer veriyor.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.