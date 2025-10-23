Habertürk
        Başıboş köpekler sürüye saldırdı

        Manisa'da başıboş köpekler sürüye saldırdı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırıp 3 koyunu öldürdü, 2 koyunu yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:36 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:36
        Başıboş köpekler sürüye saldırdı
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Kılıç Kaya, koyun sürüsünü otlatmak için Gürle Mahallesi'ndeki bir araziye götürdü.

        Arazide otlayan sürüye başıboş köpekler saldırdı. Köpekler 3 koyunu öldürdü, 2 koyunu ise yaraladı. 10 koyun ise kaçıp, kayboldu. İhbar üzerine belediye ekipleri ölen hayvanlarla ilgili inceleme başlattı.

        Bölgede başıboş sokak köpeklerinin sayısının arttığını söyleyen Kaya, gerekli önlemlerin alınması için yetkililerin önlem almasını istedi.

        #manisa haberleri
        #başıboş köpekler
        #Son dakika haberler
