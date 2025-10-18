Habertürk
        Başkent'te "Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali"

        Başkent'te "Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali" başladı

        Başkent'te, Gaziantep'e ait yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:43
        Başkent'te "Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali"
        Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ahi Mesut Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen "Gaziantep Gastronomi ve Kebap Festivali" başladı. Festivalde, Gaziantep yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtıldı.

        Yaklaşık 70 farklı ürünün yer aldığı festivalde, Gaziantep baklavası, baharatlar, meyve kuruları, salça, kuru dolma, yaprak sarma, kebap ve peynir çeşitleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Organizasyon temsilcisi Bora Çınarbay, yaptığı açıklamada, festivalin 1 ton salça dağıtımıyla başladığını belirtti. Halkın festivale yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Çınarbay, festivalde tanıtılan yaklaşık 70 çeşit ürünün tamamının doğal olduğunu vurguladı.

        Ürünlerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlendiğine de işaret eden Çınarbay, "Halkımız bu konuda rahat olabilir. Üst düzey seviyede bütün önlemleri alarak çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

        Festival kapsamında en iyisini halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını dile getiren Çınarbay, bütün Ankaralıları festivale davet etti.

        Festival, 21 Ekim'de sona erecek.

