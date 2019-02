7 | 25

Bu ülkeye her gelişimde bu farkları bir kez daha görebiliyorum. Bu durumda yabancı basının da katkısı çok fazla. Eğer imkan verilirse Türkiye'nin doğru tanıtımı için bende elimden gelen her şeyi yapmak isterim. Sizin için her gece Tanrı'ya dua ediyorum. Sizi çok seviyorum.'' ifadelerini kullanarak sahneyi alkışlar eşliğinde terk etti.