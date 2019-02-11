Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan, ülkemizde de 2013 yılında Türkiye'de Murat Kekilli ile yaptığı düet ve Baba Şarkılar albümünde seslendirdiği Müslüm Gürses şarkısı ''Konuşsana Birtanem''le adından çokça söz ettiren ABD'li sanatçı Della Miles, Batman Belediyesi'nin düzenlediği kültürel etkinlikler kapsamında muhteşem bir konsere imza attı.
BATMAN'IN SİYAH İNCİSİ
Batman'da sahne alan ilk siyahi sanatçı olmayı da başaran Miles, şarkılarıyla Batmanlılara unutamayacakları bir gece yaşattı.
Repertuvarına aldığı Türkçe şarkılarla da yöre halkını şaşırtmayı başaran Miles ''Batman'ın tarihi dokusu ve kültürel atmosferi karşısında etkilenmemek elde değil. Gündüz küçük bir şehir turu ve alışveriş yaptım. İnsanlar öylesin sıcak kanlı ve misafirperver ki; kendimi adeta evimde hissettim diyebilirim. Girdiğim bir dükkanda beni siyah inciye benzeterek bana yöresel kahvenizden ikram ettiler. Sanırım bende artık kendimi ''Batman'ın Siyah İncisi'' olarak nitelendirebilirim.'' sözleriyle kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri selamladı.
NİL BURAK'IN YALNIZIM ŞARKISINI YORUMLADI...
Konserinin ortalarına doğru Nil Burak'ın ''Yalnızım'' şarkısını türkçe seslendirerek Batmanlıları adeta kendilerinden geçiren başarılı sanatçı, ''Bu ülkeyi, bu toprakları, bu toprakların insanlarını ve ezgilerini çok seviyorum. Gözlerinizdeki samimiyet ve sevgi beni her gün biraz daha yaklaştırıyor sizlere. Yavaş yavaş sizlerden biri oluyorum ve bu benim için son derece güzel bir duygu.'' diyerek etkinlik alanında büyük bir alış tufanı kopardı.
İki saatlik konserinde İngilizce ve Türkçe şarkılar söyleyen Della Miles Batmanlı çocukları sahnesinde ağırlayarak onlarla birlikte Barış Manço'nun ölümsüz eseri ''Anlıyorsun Değil Mi?''yi söyledi. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek sahne performansıyla Batman'a tam anlamıyla damgasını vuran Dela Miles, konserinin finalinde Batman Belediye Başkanlığı Kültür Dairesi Müdürü Eldar İbarahimoğlu tarafından çiçek ve plaket ile ödüllendirildi.
SİZİN İÇİN HER GECE TANRI'YA DUA EDİYORUM...
Kendisine takdim edilen çiçekler dolayısıyla İbarahimoğlu'na türkçe teşekkür eden Miles, ''Yurt dışında bize anlatılan Türkiye ile buradaki Türkiye arasında inanılmaz büyük farklar var.
Bu ülkeye her gelişimde bu farkları bir kez daha görebiliyorum. Bu durumda yabancı basının da katkısı çok fazla. Eğer imkan verilirse Türkiye'nin doğru tanıtımı için bende elimden gelen her şeyi yapmak isterim. Sizin için her gece Tanrı'ya dua ediyorum. Sizi çok seviyorum.'' ifadelerini kullanarak sahneyi alkışlar eşliğinde terk etti.
Konser sonrasında kuliste kendisi ile fotoğraf çektirmeyen hiç kimseyi geri çevirmeyen Miles, sempatik tavırları ve sıcak kanlı tutumuyla bir kez daha herkesin gönlünü çalmayı başardı.
HASANKEYF'E HAYRAN KALDI...
Bir sonraki gün çiğ köfte ve kebap keyfi yaptıktan sonra Batman'ın simgesi Hasankeyf'i de ziyaret eden ve yöre halkıyla kucaklaşan Della Miles, tarihi dokuda bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmezken, Hasankeyf'i baştan sona yaya olarak dolaşıp kendisine eşlik eden yetkililerden bilgiler alarak sık sık hayranlığını dile getirdi.
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