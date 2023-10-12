AK Parti Batman İl Başkan İl Yardımcısı Kadir Şeker, Gazze Şeridi&#39;ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.İl başkanlığı önünde gazetecilere açıklama yapan Şeker, İsrail&#39;in Gazze Şeridi&#39;ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek 700&#39;ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını ifade etti.&quot;Dünya, İsrail tarafından Gazze Şeridi&#39;ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir.&quot; diyen Şeker, İsrail&#39;in Gazze&#39;ye uyguladığı ablukanın uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluştuğunu belirtti.Gazze halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını ve yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleşmekte olduğunu dile getiren Şeker, &quot;İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi&#39;nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.&quot; şeklinde konuştu.Gazze&#39;de ibadethaneler, hastaneler ve okulların acımasızca vurulduğuna işaret eden Şeker, bu durumun masum sivillerin hayatlarını tehdit ettiğini aktardı.Ateşe benzin dökmenin, sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydasının olmayacağının altını çizen Şeker, şunları kaydetti:&quot;Gazze Şeridi&#39;ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, &#39;barış ve adalet&#39; isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan&#39;ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze&#39;deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir.&quot;1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti&#39;nin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şeker, şöyle devam etti:&quot;Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla &#39;daha adil bir dünyanın mümkün&#39; olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz.&quot;