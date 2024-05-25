Hasankeyf Kaymakamı İmrak'ı GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri ziyaret etti

Ziyarette, Hasankeyf'te turizmin geliştirmesi amacıyla yapılması planlanan projeler ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü Selin Özer ve beraberindeki heyet, Kaymakam İmrak'ı makamında ziyaret etti.

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