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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'ı GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'a, GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:12
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'ı GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'a, GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri ziyarette bulundu.

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü Selin Özer ve beraberindeki heyet, Kaymakam İmrak'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Hasankeyf'te turizmin geliştirmesi amacıyla yapılması planlanan projeler ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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