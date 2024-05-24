Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da polis okul çevrelerinde 8 ayda 8 bin 230 kişiye GBT kontrolü yaptı

        Batman'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde 8 ayda şüpheli görülen 8 bin 230 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da polis okul çevrelerinde 8 ayda 8 bin 230 kişiye GBT kontrolü yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde 8 ayda şüpheli görülen 8 bin 230 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, polis ekiplerinin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okullar ve çevresinde denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edilerek, bu kapsamda yapılan kontrollerde şüpheli görülen 8 bin 230 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı bildirildi.

        8 kişinin değişik suçlardan kaydı bulunduğu, 45 kişinin de yoklama kaçağı, bakaya durumda olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 13 kişi hakkında idari işlem yapıldığı, 18 yaşından küçük araç sürücüsüne ve aracın sahibine toplam 25 bin 954 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

        Açıklamada, aramalarda 6 bıçak, 3 kurusıkı tabanca ve 7 fişek ele geçirildiği, okul çevresinde bulunan 664 iş yerinin denetlendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Pekmeze katılan kille radyasyonu önleyen ortaokul öğrencileri TÜBİTAK final...
        Pekmeze katılan kille radyasyonu önleyen ortaokul öğrencileri TÜBİTAK final...
        Batman Valisi Canalp, Mereto Dağı'nda yol çalışmalarını inceledi
        Batman Valisi Canalp, Mereto Dağı'nda yol çalışmalarını inceledi
        Batman'da 2 araçtaki 93 kilo 216 gram uyuşturucuyu 'Dead' buldu
        Batman'da 2 araçtaki 93 kilo 216 gram uyuşturucuyu 'Dead' buldu
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Batman'da ilkokul öğrencileri TEDx etkinliği düzenledi
        Batman'da ilkokul öğrencileri TEDx etkinliği düzenledi
        Batman Teknokent'te doluluk oranı 2 yılda yüzde 70'e ulaştı
        Batman Teknokent'te doluluk oranı 2 yılda yüzde 70'e ulaştı