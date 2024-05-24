Batman'da polis okul çevrelerinde 8 ayda 8 bin 230 kişiye GBT kontrolü yaptı

Batman'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde 8 ayda şüpheli görülen 8 bin 230 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, polis ekiplerinin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okullar ve çevresinde denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edilerek, bu kapsamda yapılan kontrollerde şüpheli görülen 8 bin 230 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı bildirildi.

8 kişinin değişik suçlardan kaydı bulunduğu, 45 kişinin de yoklama kaçağı, bakaya durumda olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 13 kişi hakkında idari işlem yapıldığı, 18 yaşından küçük araç sürücüsüne ve aracın sahibine toplam 25 bin 954 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.