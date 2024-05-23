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        Batman'da ilkokul öğrencileri TEDx etkinliği düzenledi

        Batman'da Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri TEDx etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:21
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        Batman'da ilkokul öğrencileri TEDx etkinliği düzenledi
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        Batman'da Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri TEDx etkinliği düzenledi.

        Sınıf öğretmeni Behçet Dargın, öğrencilerinin konuşma yeteneklerini geliştirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak ve öğrencilerine topluluk önünde konuşabilme özelliği kazandırmak amacıyla TEDx programı hazırladı.

        Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi Konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Dargın, öğrencileri ile birlikte TEDx programı hazırladıklarını söyledi.

        TEDx konuşmaları hakkında bilgi veren Dargın, şöyle konuştu:

        "TEDx uluslararası alanda yapılan ve önemli fikirlerin yayılması anlamında gerçekleştirilen bir bilgi paylaşım platformudur. İlk kez 1984'te Amerika'da ortaya çıktı. Genelde kendi alanında başarılı olan insanlar başarılarının sırlarını, yaptıkları çalışmaları 18 ile 20 dakikayı geçmeyecek şekilde anlatmalarıdır. Artık TEDx konuşmaları yaygınlaştığı için her ülke kendi TEDx’ini yapmaya başladı."

        Daha sonra öğrenciler çeşitli alanlarda konuşmalar yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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