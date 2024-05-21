Batman'da lise öğrencileri jandarmanın misafiri oldu

Eyüp Yenilik de jandarma personeli tarafından çok güzel karşılandıklarını, gezdikleri stantlarda kullanılan askeri malzemeler hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.

Bulut, yakın ilgilerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığına ve etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Öğrencilerden Nilay Bulut, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip, meslekle ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Köpeklerin eğitimlerini gördük, helikopteri görme şansımız oldu. Birçok stant kurulmuştu." dedi.

Gün boyu devam eden meslek tanıtımı etkinliğine yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı öğrenildi.

Daha sonra öğrencilere kurulan stantlarda jandarma teşkilatının kullandığı malzemelerle ilgili bilgi verildi.

Taşkın, kurulan stantlarda jandarma mesleğinin tanıtılacağını ifade ederek, "İleride jandarma personeli olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Sizleri jandarma teşkilatı içerisinde görmek isteriz." dedi.

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