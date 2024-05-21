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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik: Bir iş bulup kendine onunla gündem olsan - İş-Yaşam Haberleri

        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik: Bir iş bulup kendine onunla gündem olsan

        Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ile Getir'in kurucusu Nazım Salur arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemik gündem oldu. Aydın'ın, Getir'in 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a borcu iddialarına yönelik bir haberi paylaşmasına tepki gösteren Salur, Yemeksepeti kurucusuna "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan" yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:03
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        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
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        Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'ın; Getir'in 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a borcu iddialarına yönelik bir haberi paylaşmasına Getir'in kurucusu Nazım Salur'dan sert tepki geldi.

        Polemik, Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın İngiliz medyasına ait bir sitenin haberini paylaşmasıyla başladı.

        "TÜRKLER OLARAK PREMIER LEAGUE'E DE SİRAYET ETTİK"

        Haberde; Getir'in 3 yıllık anlaşma imzaladığı İngiliz Spor Kulübü Tottenham'a 5 milyon sterlin borcu olduğu iddia edilirken Aydın haberi paylaşarak "Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik" açıklamasında bulundu.

        "BİR İŞ BULUP KENDİNE, ONUNLA GÜNDEM OLSAN"

        Getir'in kurucusu Nazım Salur ise Aydın'ın paylaşımına sert tepki gösterdi. Salur habere ve Aydın'ın açıklamalarına yönelik "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok" yanıtını verdi.

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        Salur sözlerine "Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı" diyerek devam etti.

        Haberin yalanlanmasının ardından Nevzat Aydın, Salur'a cevap vermeden "Getir'in kurucusu Nazım Salur bu haberi yalanladı, böyle bir borcun olmadığını söyledi" yanıtını verdi.

        AYDIN YEMEKSEPETİ'NDEKİ GÖREVLERİNDEN 2021'DE AYRILMIŞTI

        Online sipariş platformu Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, 2021 yılında ailesine daha fazla zaman ayırabilmek ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için genç girişimcilere verdiği desteklere odaklanabilmek için Yemeksepeti CEO'luğu görevinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

        GETİR, AVRUPA VE ABD'DEN ÇEKİLMİŞTİ

        Teslimat uygulaması Getir ise Nisan 2024'te Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD'den çıkacağını açıklamıştı.

        Getir, Mubadala ve G Squared'den de yeni bir finansman sağladığını duyururken Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara yönelik "Bugün üzücü bir gün Getir için" ifadelerini kullanmıştı.

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