Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik: Bir iş bulup kendine onunla gündem olsan

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'ın; Getir'in 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a borcu iddialarına yönelik bir haberi paylaşmasına Getir'in kurucusu Nazım Salur'dan sert tepki geldi.

Polemik, Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın İngiliz medyasına ait bir sitenin haberini paylaşmasıyla başladı.

Haberde; Getir'in 3 yıllık anlaşma imzaladığı İngiliz Spor Kulübü Tottenham'a 5 milyon sterlin borcu olduğu iddia edilirken Aydın haberi paylaşarak "Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik" açıklamasında bulundu.

"BİR İŞ BULUP KENDİNE, ONUNLA GÜNDEM OLSAN"

Getir'in kurucusu Nazım Salur ise Aydın'ın paylaşımına sert tepki gösterdi. Salur habere ve Aydın'ın açıklamalarına yönelik "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok" yanıtını verdi.

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Salur sözlerine "Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı" diyerek devam etti.

Haberin yalanlanmasının ardından Nevzat Aydın, Salur'a cevap vermeden "Getir'in kurucusu Nazım Salur bu haberi yalanladı, böyle bir borcun olmadığını söyledi" yanıtını verdi.