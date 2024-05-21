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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'in Kevin Coster buluşması - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz'in Kevin Coster buluşması

        Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'nde Kevin Costner ile buluştu. Costner, Çiçek'i ABD'ye de davet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:28
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        Cannes'da Kevin buluşması
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        Kevin Costner'in senaristi, yönetmeni, yapımcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı 'Horizon: An American Saga' adlı filmin Cannes Film Festivali'ndeki galası gerçekleştirildi.

        Galaya, Dilan Çiçek Deniz de katıldı. Deniz, galanın kırmızı halı geçişinde dikkatleri üzerine çekti.

        Dilan Çiçek Deniz, ayrıca Kevin Costner ile bir de röportaj yaptı. Costner, Çiçek'i filmin Los Angeles galasına da davet etti.

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        #Dilan Çiçek Deniz
        #Kevin Costner
        #Cannes Film Festivali
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