Kerem Bürsin: Serenay'a bayılıyorum
Kerem Bürsin; eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın da olduğu eğlence mekânının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı
Kerem Bursin
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu Kerem Bürsin, 2019'da ayrıldığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve meslektaşı Çağatay Ulusoy'un da olduğu bir eğlence mekânı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Serenay Sarıkaya
"GÜZEL BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"
Gazetecilerin, mekânda Serenay Sarıkaya'nında olduğunu, kendisiyle selamlaşıp selamlaşmadıkları sorusuna 36 yaşındaki Kerem Bursin; "Tabii ki de selamlaştık, Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz" şeklinde cevap verdi.
Çağatay Ulusoy
Daha sonra kendisine, "Çağatay Ulusoy da mekândaydı. Onunla da konuştunuz mu?" sorusuna Kerem Bürsin; "Onunla da yeni tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan." ifadelerini kullandı.