Londra-Singapur seferini yapan uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu neden öldü? İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir yolcu hayatını kaybetti. Yetkililer, vefat eden kişinin 73 yaşında bir İngiliz vatandaşı olduğunu ve kalp krizi ya da kafa travması sonucu öldüğünü açıkladı.Yaşamını yitiren yolcunun eşinin de hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, yaralı 7 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi

Habertürk Giriş: 21.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:05 facebook

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