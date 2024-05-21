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        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet

        Konya'da kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı boğarak öldürüp uçuruma attığını itiraf eden Tayfur Kılıç, tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Amalarda cesedine ulaşılamayan Bedriye Kılıç'ın kayınpederi ile kayınvalidesi ise beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:26
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        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde oturan Tayfur Kılıç (35), geçen yıl 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi, 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek, polise kayıp başvurusunda bulundu.

        "BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA UÇURUMDAN ATTIM"

        Polisin çalışmasında, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, televizyon programına katıldı. Tayfur Kılıç, katıldığı televizyon programında çelişkili konuşma ve davranışları üzerine, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

        KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA

        Tayfur Kılıç, soruşturmadaki yer keşfi çalışmasında savcı ve polislere, eşinin cesedini attığı alanı gösterdi. Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçleri de AFAD ekipleri ve kadavra köpekleriyle Kılıç'ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama yaptı. Çalışmalarda Kılıç'ın cesedine ulaşılamadı.

        Soruşturma kapsamında Tayfur Kılıç'ın babası Adem Kılıç da 1 Aralık'ta tutuklandı, ancak süreç içinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ailesinin talebi üzerini Kılıç'ın cesedinin bulunması için 7 Mayıs'ta tekrar arama yapıldı, fakat herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Tayfur Kılıç ile babası Adem Kılıç ve annesi Ayten Kılıç hakkında Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına Samsun'da kaldığı cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanan Tayfur Kılıç, "Benim tek suçum o gün kapıyı üzerine kapatmak, gözaltındayken olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak ve yer gösterme yapmak olmuştur. Suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, eşi Bedriye Kılıç'ı öldürdüğü iddia edilen Tayfur Kılıç'a indirim uygulamadan 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cinayete yardım etme iddiasıyla yargılanan Kılıç'ın babası Adem Kılıç ve anne Ayten Kılıç ise yeterli delil bulanamadığından beraat etti.

        "KARARDAN MUTLUYUZ"

        Duruşma sonrası adliye önünde Bedriye Kılıç'ın ailesinin avukatı Kürşat Halil Usta, mahkemenin indirim uygulamadan verdiği cezadan mutlu olduklarını söyleyerek, "Yerel mahkeme, Tayfur Kılıç yönünden ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Herhangi bir indirim uygulamadan, herhangi bir lehine olacak hükümlerden yararlanamayacak şekilde kararını verdi. Verilen bu karar noktasında mutluyuz. Tayfur Kılıç'ın anne ve babası yönünde verilen beraat kararına da itirazımızı üst mahkemeye yapıp, onların da hak ettiği cezayı almaları için gerekli her türlü girişimde bulunacağız" dedi.

        "ADALET YERİNİ BULDU AMA KIZIMIN CESEDİ BULUNAMADI"

        Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Er, "Bu son duruşmaydı, adalet yerini buldu. Ancak kızımızın cesedinin bulunamaması, bir mezarının olmaması bizleri daha derinden üzmektedir. Bize bu dava boyunca yardımcı olan, bu cezanın alınmasına katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Eğer bir televizyon programına çıkmamış olsaydık bizim kızımızın davasında ne bu ceza olacaktı, ne müebbet alacaktı. Katilin annesinin ve babasının da ağırlaştırılmış bir ceza alması lazım. Çünkü bu cesedi ortadan kaybetmesinde annesinin, babasının da eli var. Adalet inşallah yerini bulacak. Müebbet aldı, bir yandan seviniyoruz ama bir yandan da sevinemiyoruz. Çünkü kızımın cesedi yok. Cesedi olsa, toprağa koysak da başına gidip duamızı okusak" diye konuştu.

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        #dava
        #kadın cinayeti
        #Konya
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