Hasankeyf Kaymakamı İmrak semt pazarında esnafı ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.
İlçede Selahaddin Eyyubi Cami yanında kurulan semt pazarında esnafı ziyaret eden İmrak, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
İmrak, esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.
Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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