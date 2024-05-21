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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak semt pazarında esnafı ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:00
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak semt pazarında esnafı ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.

        İlçede Selahaddin Eyyubi Cami yanında kurulan semt pazarında esnafı ziyaret eden İmrak, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        İmrak, esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.

        Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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