Hasankeyf Kaymakamı İmrak semt pazarında esnafı ziyaret etti

Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

İlçede Selahaddin Eyyubi Cami yanında kurulan semt pazarında esnafı ziyaret eden İmrak, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

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