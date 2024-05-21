Görenler hayrete düştü! Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı
Burdur'da yaşanan bir kaza görenleri hayrete düşürdü. Olayda sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil, bir marketteki dondurma dolabının üzerine çıktı. Araç sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Burdur'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp, bir binanın zemin katındaki marketin önünde bulunan dondurma dolabının üzerine çıktı.
DHA'nın haberine göre saat 13.00 sıralarında, sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği 15 SD 206 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra bir binanın zemin katında bulunan markete ait dondurma buzdolabının üzerine çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.