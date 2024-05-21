Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında! - Son dakika haberi

        Kediyi 5'inci kattan aşağı attığı iddia edilen gözetmen hakim karşısında!

        İstanbul Beşiktaş'ta sınav sırasında okulun kedisi Faruk'u 5.kat penceresinden attığı iddia edilen gözetmenin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada suçlamaları reddeden Ferhat A., "Sınavdaki öğrencilerin dikkati dağıldı. Ben de kediyi kucağıma alıp, geldiği camın kenarına bıraktım ve camı kapattım. Kediyi camdan aşağı atma niyetim yoktu. Böyle bir suç işlemedim, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta sınav gözetmeni olarak görev yaptığı okulda, kediyi tekmeleyerek camdan attığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ferhat A'nın, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A, sanık avukatı ve Terakki Vakfı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

        SUÇLAMALARI REDDETİ

        Duruşmada savunma yapan sanık Ferhat A, gözetmen olarak gittiği okulda, sıcak hava nedeniyle sınıf penceresinin açık olduğunu söyledi.

        Bu sırada kedinin camdan sınıfa atladığını ifade eden Ferhat A, "Sınavdaki öğrencilerin dikkati dağıldı. Ben de kediyi kucağıma alıp, geldiği camın kenarına bıraktım ve camı kapattım. Kediyi camdan aşağı atma niyetim yoktu." dedi.

        REKLAM

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Kedinin düştüğünü fark etmediğini savunan Ferhat A, soruşturma sürecinde yıprandığını belirterek, "İşlemediğim bir suç yüzünden ailem ve ben sürekli hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyoruz. İtibarım yerle bir edildi. Olay günü 17.00'ye kadar okuldaydım. O gün kimse bana bir şey söylemedi. Olaydan 3 gün sonra çalıştığım şirket beni aradı, benden savunma istedi. Böyle bir suç işlemedim, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu. Hakim, bir sonraki celse tanık dinlenilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Beşiktaş'taki bir okulda yapılan sınavda sınıf gözetmeni olarak görevlendirilen Ferhat A'nın, okul tarafından sahiplenilen ve o sırada sınıf penceresinin önünde bulunan "Faruk" isimli kediyi camdan aşağıya ittiği öne sürüldü.

        Yüksekten düşen kedide iç kanama meydana geldiği ve kemik kırığı oluştuğu belirtilen iddianamede, olay anının kamera görüntülerine de yansıdığı ve olayla ilgili 14 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.

        İddianamede, sanık Ferhat A'nın, "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?