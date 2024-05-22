Batman'da 3 okulda tasarım beceri atölyesi açıldı

Vali Ekrem Canalp'in online katılımıyla Hasankeyf Ortaokulunda yapılan açılış törenine, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdussamet Oral ve öğretmenler katıldı.

Batman Valiliği tarafından ilçede Saklı İlkokulu, Hasankeyf Ortaokulu ve Hasankeyf İmam Hatip Lisesinde tasarım beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

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