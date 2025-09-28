Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da konuştu:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız ve bütün bu coğrafyada kardeşlik hakim olacak." dedi.

Bakan Şimşek, Batman'daki temasları kapsamında Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda restorasyon çalışması başlatılan Meryem Ana Kilisesi'nde "ilk taşın bırakılması" için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Daha sonra kent merkezinde tamamlanan "İluh Bulvarı Yol ve Peyzaj Çalışması"nın açılışına katılan Şimşek, alanda incelemelerde bulundu, Vali Ekrem Canalp'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından konuşan Bakan Şimşek, yapılan tüm çalışmaların kente ve millete hayırlı olmasını diledi.

Özellikle Batman Çayı'nın ıslahının Batman için 34 kilometrelik yeşil kuşağı kapsayan büyük bir proje ve yatırım olduğunu ifade eden Şimşek, her boyutuyla Batman'ın kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunacak bir çalışmanın ilerlemesini yerinde incelediklerini, hızlandırılması için gereken talimatları verdiklerini belirtti.

Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp'in Batman ile ilgili büyük projeleri de sunduğunu kaydederek, "Özellikle Batmanlı hemşehrilerimize daha çok iş ve aş için organize sanayi bölgeleri, kimi planlama kimi tahsis aşamasında, kiminin altyapısı yapılıyor ve programlara alındı. Dolayısıyla özellikle yatırım noktasında yer bekleyen girişimcilere hem büyük teşvikler veriyoruz hem de buradaki hemşehrilerimize iş ve aş üretmeleri için istihdam olanağı sağlıyoruz." diye konuştu.

Şimşek, sadece büyükşehirlerde değil Batman gibi nüfusun genç olduğu yerlerde de muazzam bir yatırım hamlesi içerisinde olduklarını ifade ederek, özellikle OSB'lerin, seracılık alanlarının, gıda organize sanayi bölgesinin, tekstil kentlerin, karma OSB'lerin Batmanlılara istihdam artışı için atılan adımlar olduğunu vurguladı.

Sadece bu alanda değil, eğitimde niteliği artırmak için özellikle ihtisas meslek yüksek okulları, meslek okulları ve meslek liseleri açmayı sürdürdüklerini dile getiren Şimşek, Batman'da eğitimde kalitenin hızla arttığını belirtti.