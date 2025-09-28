Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Batman’ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek, büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde, birçok organize sanayi bölgesi var” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Batman’da, valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Şimşek, daha sonra yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılışına katıldı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Bakan yardımcıları Abdullah Erdem Cantimür ve Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Bakan Şimşek, Togg’un T10x modeli aracıyla açılışı yapılan yolda araç kullandı.