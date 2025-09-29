Habertürk
Habertürk
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak - İş-Yaşam Haberleri

        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak

        Alman havayolu devi Lufthansa, dijitalleşme yoluyla verimliliği artırmayı hedeflediğini belirterek, 2030 yılına kadar 4000 idari personeli işten çıkaracağını ve daha yüksek kârlılık hedefleri koyacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 11:35 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:35
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Reuters, geçen hafta Lufthansa'nın operasyonel olmayan personelinin yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkarmayı planladığını bildirmişti.

        Havayolu grubu, dijitalleşme ve otomasyon yoluyla 2030 yılına kadar çoğunluğu Almanya'da bulunan idari rollerden oluşan 4000 kişiyi işten çıkaracağını ve Frankfurt Havalimanı'ndaki bir kargo merkezine 600 milyon euro yatırım yapacağını söyledi.

        Lufthansa ayrıca önümüzdeki iki yıl için yüzde 8-10 kazanç hedefi belirlediğini ve serbest nakit akışının yılda 2,5 milyar euronun üzerinde gelir sağlayacağını söyledi.

        Grup, 2030 yılına kadar 230'dan fazla yeni uçak eklemeyi ve getirileri iyileştirmek için havayolları arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

