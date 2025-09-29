Manisa'da kaza, dün saat 22.30 sıralarında Salihli’nin Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli’den Manisa yönüne giden Hamza Uzunaltın (32) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DHA'daki habere göre kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, Mert Gülderen (41) yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Otomobil ikiye ayrılıp, alev aldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hamza Uzunaltın, yanındaki eşi Elif Büşra Uzunaltın (29) ve çocukları Kemal Uzunaltın ile (6) Tuğçe Karakayış (35) ve Abdullah Mavzer (27), hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otomobildeki E.U. (4) ile kamyonette bulunan Mert Gülderen (41), Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), E.G. (2) ve E.G. (1) ise yaralandı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki E.U. ambulans ile ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne getirildi. Küçük çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversite Hastanesi’ne götürüldü. Diğer yaralılar ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kondu.