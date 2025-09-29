Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 49 yaşındaki Nihal Aras, oturduğu binanın bahçesinde beslediği kediler nedeniyle arasında husumet bulunan komşusu N.S ve onun oğlu S.S. tarafından darp edildi. S.S.'nin yumruk attığı Nihal Aras'ın burnu kırılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:17
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Ankara'da olay, 3 Ağustos'ta Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Nihal Aras (49), oturduğu binanın girişinde, yaklaşık 3 yıldır bahçede beslediği kediler nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusu N.S., eşi ve oğlu ile karşılaştı.

        KOMŞULAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

        DHA'daki habere göre Nihal Aras, sokak köpeklerinin içeriye girip kedilere zarar vermemesi için kapalı tutulmasını istediği binanın giriş kapısını açık bırakan komşusuna tepki gösterdi. Nihal Aras, binaya girerken, komşusu N.S., oğlu ve eşi de peşinden gitti.

        BİRİ SAÇINDAN TUTTU OĞLU YUMRUK ATTI

        N.S. Nihal Aras'ı eve gireceği sırada saçından tutup dışarıya çıkarırken, oğlu S.S. de yumruk attı. Aldığı darbelerle yere yığılan Nihal Aras, hastaneye kaldırıldı.

        BURNU KIRILDI TEDAVİYE ALINDI

        Burnu kırıldığı belirlenen Nihal Aras, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. N.S. ve oğlu S.S., polis merkezinde ifade verdi.

        OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

        Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Nihal Aras'ın, evine gireceği sırada peşinden gelen N.S. ve oğlu S.S.'nin saldırısına uğradığı, S.S'nin kadına yumruk attığı görüldü.

        "HAYATIM TEHLİKE ALTINDA"

        Nihal Aras, "Kapıdan girerken hanımefendi bana çok ağır hakaretler etti; 'Bugün seni öldüreceğiz, kaçacağız, gideceğiz' dedi. Ben de 'Buyurun bekliyorum' derken, oğlu ve annesi hemen fırladılar. Annesi saçımın arkasından tuttu, oğlu alttan yumrukladı. Babası, 'Hızınızı almadınız mı daha' dedi; ondan sonra da ayırmaya çalıştı.

        "EVDE DE TEKME TOKAT DÖVDÜLER"

        İlk kapının önünde vurdular. Sonra eve aldılar beni; evde tekme tokat. Burnum 3 yerden kırık. Darp raporum var. Vücudumda kırıklar var ve psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Benim hayatım tehlike altında. Ben adalete güveniyorum. Lütfen artık bir şeyler olsun. Yoksa benim, bugün yarın gerçekten ölüm haberimi alacaksınız" dedi.

        "DOLMUŞUN LASTİKLERİNİ PATLATTILAR"

        Nihal Aras, arka bahçede sokak kedilerine beslemesi nedeniyle aralarında husumet başladığını ileri sürerek, "Bahçe kapısının kapanmasını rica ettim. Her gün inadına o kapı kapanmadı. Köpekler girdiler kedileri parçalayıp öldürdüler. Haftada bir kedim ölmeye başladı. Daha önce eşime bıçak çektiler. Kapımı kırdılar. Eşimin çalıştığı dolmuşun koltuklarının lastiklerini kırıp bıçakla parçaladılar. Kapımın önüne korkumdan kamera taktırdım. Kamerayı bile takmıyorlar artık. Yani kameranın önünde, ağzımı burnumu kırdılar. Cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        #ankara
        #Son dakika haberler
