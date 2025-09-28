Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışında konuştu:

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:47 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışını yaptı.

        Bakan Şimşek, kentteki temasları kapsamında, Batman Belediyesince yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

        Alanda kurulan stantta Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Şimşek ve beraberindekilere yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi.

        İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından konuşan Bakan Şimşek, kentte trafik akışını rahatlatacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın projesine ve yapımına emek veren herkese teşekkür etti.

        "Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var." diyen Şimşek, kentin çok hızlı bir şekilde geliştiğini, kalkındığını belirtti.

        Şimşek, "Açılışı yapılan yol, kent trafiği için katma değer sağlayacak. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kent merkeziyle işi olmayan araçlar yeni yolu kullanacak. Yol sayesinde hava kirliliği azalacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak." dedi.

        Bu projenin Batman merkezi açısından çok değerli olduğunu dile getiren Şimşek, bu yolun kente, ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

        Daha sonra kurdele kesilerek bulvarın açılışı yapıldı. Bakan Şimşek, yolda Togg kullandı.

        Şimşek, daha sonra Batman Silvan kara yolu üzerindeki "Batman Çayı Islahı 4. Kısım Başlama Töreni"ne katıldı.

        Şimşek, burada proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur ve Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Ekrem Doğan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kurumların temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi

        Benzer Haberler

        Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
        Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman Valiliğini ziyaret etti
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman Valiliğini ziyaret etti
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Batman'da lise önünde iki grup arasında silahlı kavga
        Batman'da lise önünde iki grup arasında silahlı kavga
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Batman'da
        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Batman'da