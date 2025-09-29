Habertürk
        Hasankeyf'te su ve doğa sporları festivali ilgi gördü

        Hasankeyf'te su ve doğa sporları festivali ilgi gördü

        BATMAN'ın 12 bin yıllık kadim ilçesi Hasankeyf'te düzenlenen 5'inci su, doğa sporları ve turizm festivali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:00 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:05
        Batman’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 12 bin yıllık antik ilçesi Hasankeyf, bu yıl 5’incisi düzenlenen Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği festivalde su sporları etkinlikleri öne çıktı. Hasankeyf Limanı’nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ile protokol üyeleri, festivalin açılış kurdelesini kesti. Katılımcılar, festival kapsamında düzenlenen tekne turu ve kale gezisine katıldı. Yöresel ürün stantları ve tanıtım alanları ziyaret edildi. Su ve doğa sporları bölümünde ise flyboard, jetski, zodyak bot, SUP board kürek çekme, kano, ultralight (dumanlı uçak), microlight (uçan kanat) ve paramotor (motorlu paraşüt) gösterileri gerçekleştirildi.

        MEHMET ALİ İMRAK: HASANKEYF BU YIL 500 BİN TURİST AĞIRLADI

        İlçenin, yılbaşından bu yana 500 bin turisti ağırladığını belirten kaymakamı Mehmet Ali İmrak, “Batman'da, Türkiye'de turizm akla geldiğinde muhakkak ki kurulacak cümlenin başında Hasankeyf gelecektir. Bu yıl sayın valimizin destek ve himayelerinde sadece Hasankeyfimiz 500 bin turisti ağırlama kapasitesine sahip olmuştur. İnanıyorum ki, bu festivallerle beraber önümüzdeki yıllarda Hasankeyf’e gelen misafirlerimizin sayısının milyonlarla ifade edileceği zamanlar çok yakındadır. Tarihi, kültürü, medeniyeti içerisinde barındıran Hasankeyf’i baraj sonrası mevcut durumu avantaja çevirmek zorundayız. Tüm çaba ve istikametimiz bu şiarı yerine getirmek üzerinedir. Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz bu festivalle artık festivallerimiz geleneksel hale gelmiştir. Ve bu festivallerimize artık su sporları, doğanın yanında hava gösterilerini de katmış bulunuyoruz. Turizme yönelik yapacağımız her projede Ilısu Barajı en büyük avantajlarımızdan biridir. Barajı su sporları aktivitelerinin her türlüsüyle kullanabilme imkan ve kabiliyetine sahibiz” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

