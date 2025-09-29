Hasankeyf'te su ve doğa sporları festivali ilgi gördü

BATMAN’ın 12 bin yıllık kadim ilçesi Hasankeyf’te düzenlenen 5’inci su, doğa sporları ve turizm festivali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Batman’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 12 bin yıllık antik ilçesi Hasankeyf, bu yıl 5’incisi düzenlenen Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin ilgi gösterdiği festivalde su sporları etkinlikleri öne çıktı. Hasankeyf Limanı’nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ile protokol üyeleri, festivalin açılış kurdelesini kesti. Katılımcılar, festival kapsamında düzenlenen tekne turu ve kale gezisine katıldı. Yöresel ürün stantları ve tanıtım alanları ziyaret edildi. Su ve doğa sporları bölümünde ise flyboard, jetski, zodyak bot, SUP board kürek çekme, kano, ultralight (dumanlı uçak), microlight (uçan kanat) ve paramotor (motorlu paraşüt) gösterileri gerçekleştirildi.

MEHMET ALİ İMRAK: HASANKEYF BU YIL 500 BİN TURİST AĞIRLADI