Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Dilara Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren Serdar Subaşı (33) tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Subaşı’nın korkutmak için bıçakla evden çıktığını, annesine küfredilince sinirlendiğini söylediği öğrenildi.

Dilara Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren Serdar Subaşı

Olay, dün Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. (22) ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada Yıldırım ile Faruk B. otomobilde yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başladı. Bu sırada B.S., camdan komşusu Yıldırım ile erkek arkadaşına tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar Subaşı da dahil oldu. Serdar Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Subaşı, jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.