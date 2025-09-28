Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak (2)

‘İŞKUR’AGÖRE 1,6 MİLYON AÇIK İŞ VAR’

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yol ve peyzaj çalışmalarıyla yenilenen İluh Bulvarı’nın açılış törenine katıldı. Törene Bakan Yardımcıları Zekeriya Kaya ve Abdullah Erdem Cantimur, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende dualar okundu, bulvarın açılış kurdelesi kesildi. Burada konuşan Bakan Şimşek, “Sevgili hemşehrilerim; öncelikle bu yeni bulvarımız, yeni yollarımız, bütün yatırımlarımız şehrimize, milletimize hayırlı olsun. Bugün valimiz bize Batman'la ilgili büyük projeleri de sundular. Özellikle Batmanlı hemşehrilerimizin daha çok iş ve aş için Organize Sanayi Bölgelerinin kimisi planlama aşamasında, kimisi tahsis aşamasında, kimisinin altyapısı yapılıyor, programlara alındı. Dolayısıyla özellikle yatırım noktasında yer bekleyen girişimcilere hem büyük teşvikler veriyoruz hem de buradaki hemşehrilerimize iş, aş üretmeleri için istihdam. Az önce bir kardeşimiz bana dedi ki, ‘ben iş istiyorum’. Tabii ki İŞKUR’a göre 1,6 milyon açık iş var. Yani Türkiye çapında 1,6 milyon vatandaşımızı, çalışanımızı İŞKUR bekliyor. Dolayısıyla özel sektörde istihdam çok. Tabi sadece büyük şehirler değil, Batman gibi yerlerde de nüfusumuzun genç olduğu yerlerde de muazzam bir yatırım hamlesi içerisinde olacağız. Özellikle bu OSB'ler sayesinde, yani bir taraftan ‘örtü altı üretim’ dediğimiz seracılık, bir taraftan gıda organize sanayi bölgesi, bir taraftan tekstil kentler, bir taraftan karma OSB'ler, bunların hepsi Batmanlı hemşehrilerimize istihdam artışı için attığımız adımlardır” dedi.

‘BUGÜNDEN, BİR BÜYÜKŞEHİRİN İHTİYAÇLARINI DİKKATE ALIYORUZ’ Batman’ın nüfus artışıyla 7-10 yıl içerisinde büyükşehir statüsüne kavuşacağını, bugünden kentin ihtiyaçlarının dikkate alındığını ifade eden Bakan Şimşek, “Sadece o alanda değil. Bakın, eğitimde niteliği artırmak için özellikle artık ihtisas meslek yüksek okulları açıyoruz. Meslek okulları açıyoruz. Meslek liseleri açıyoruz. Çünkü Batman'da eğitimde kalite hızla artıyor. Türkiye sıralamasında Batman'ın başarısı son yıllarda çok hızlı bir şekilde yukarı çıkıyor. Bunlar son 15-20 yılda hep birlikte temelini attığımız yatırımlar sayesindedir. Ulaştırmada şimdi özellikle trafik sorununu çözmek için hava kirliliği problemini çözmek için, trafikte sizin zaman kaybetmemeniz için çevre yollarını etap etap hayata geçiriyoruz ama en önemli projelerden bir tanesi ki Valimiz, değerli Belediye Başkanımız aynı zamanda kendileri biliyorsunuz mevcut demir yolları üzerine şehirde hafif raylı yani aslında bir anlamda bir metro inşa süreci başlayacak. Onun programa alınması ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, o da Batman'ın havasını temizleyecek ve çalışmalarımızın, vatandaşlarımızın birçok yere rahat bir şekilde gidip gelmesine imkan sağlayacaktır. Çünkü Batman büyükşehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Nüfusu 654 bin kişi. Biz inanıyoruz ki, önümüzdeki 7 ile 10 yıl arasında bugünkü trend eğer devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak. Biz bugünden bir büyükşehirin bütün ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Özellikle İluh Deresinin ıslahı önemli projelerden bir tanesi ama yetmiyor. Kentsel dönüşüm de çok önemli. Yani vatandaşımızın gerçekten kaliteli evlerde, mekanlarda, mahallelerde, böyle yeşil alanların bol olduğu, çocukların oyun alanlarının olduğu bir mahallede yaşamak sizin de hakkınız ama tabi bunu ancak beraber sizlerde isterseniz olur. Burada valimiz, özelikle milletvekilimiz Ankara'da bütün işleri takip ediyor. Size şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben bu dönemde de Batman için bütün projeleri kamu nezdinde milletvekilimizle çok güçlü bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla nerede olursa olsun Batman’ımızın gelişmesi, kalkınması için bütün alanlarda bir çaba içerisindeyiz. İnşallah bu çabalar olumlu sonuç verecek ve Batman kalkınacak, gelişecek, Türkiye'nin yeni bir büyüme motoru olacak” diye konuştu.

‘İNŞALLAH, BÜTÜN COĞRAFYADA KARDEŞLİK HAKİM OLACAK’ ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle bütün coğrafyada kardeşliğin hakim olacağını ifade eden Bakan Şimşek, şöyle konuştu: “Bir diğer konu da; biliyorsunuz yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem bölgemizde barışı, istikrarı ve refahı arttıracak hem de ülkemizde kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek ‘Terörsüz Türkiye’ süreci başlattık. İnşallah, Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız ve bütün bu coğrafyada kardeşlik hakim olacak. Bütün bu bölgede, şu anda inşallah özelikle tabii ki İsrail'in sebep olduğu zülüm sona erecek ve bölgeye bir barış, huzur inşallah gelecek. Ama biz yine de kendi kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Çünkü biz bin yıldır etle tırnak gibiyiz. Dolayısıyla bütün ülkemizin bu anlamdaki sorunları çözme iradesi var. Meclisimizde bu yönde çok güçlü bir çaba var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu çabalar sonuç verecek ve Batman’ımız, bütün bölgemiz, hatta bütün bu coğrafya, içinde Suriye'nin de Irak'ın da diğer bütün ülkelerin de olduğu bir huzur havzası, bir refah havzası, inşallah bir kalkınma çabasıyla çok daha ileriye gidecek. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım.”