Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın 11'i!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Kocaelispor'u ağırlayacak. Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. İşte mücadeleye dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kocaelispor bu akşam karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'DA İKİŞER EKSİK VAR
RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.
Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TAN SELÇUK İNAN'A KARŞI 4 MAÇTA 1 GALİBİYET
Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti.
Siyah-beyazlı takım, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Beşiktaş, söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Daha sonra Gaziantep FK'nin başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu.
Öte yandan iki takım, bir kez de 1-1 berabere kaldı.
16 SEZON SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYALAR
Beşiktaş ile Kocaelispor, 16 sezon sonra ligde karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'da Süper Lig'e veda ettikten sonra amatör kümeye kadar düşen Kocaelispor ile yıllar sonra yeniden kozlarını paylaşacak.
41. RANDEVU
Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.
Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.
