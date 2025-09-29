Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın 11'i!

BEŞİKTAŞ'TAN SELÇUK İNAN'A KARŞI 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlı takım, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Beşiktaş, söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha sonra Gaziantep FK'nin başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu.

Öte yandan iki takım, bir kez de 1-1 berabere kaldı.