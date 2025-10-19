Batman'da park halindeki panelvan yandı
Batman'da park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.
Fatih Mahallesi'nde park halindeki 72 AD 635 plakalı panelvanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
