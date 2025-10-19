Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da park halindeki panelvan yandı

        Batman'da park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da park halindeki panelvan yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da park halindeyken alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi.

        Fatih Mahallesi'nde park halindeki 72 AD 635 plakalı panelvanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Batman Çayı'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
        Batman Çayı'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
        Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        Batman'da "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali" yapıldı
        Batman'da "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali" yapıldı
        Batman'da yaklaşık 1,5 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı
        Batman'da yaklaşık 1,5 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı
        Batman'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düz...
        Batman'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düz...
        Tescilli Kozluk domatesi iriliğiyle göze, lezzetiyle damaklara hitap ediyor
        Tescilli Kozluk domatesi iriliğiyle göze, lezzetiyle damaklara hitap ediyor