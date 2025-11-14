Habertürk
        Batman'da üzerlerine beton moloz düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Giriş: 14.11.2025 - 20:19 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:19
        Batman'da üzerlerine beton moloz düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
        –Batman'da üzerlerine beton moloz düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kuyubaşı köyünde bir inşaat sahasında çalışan R.A (23) ve S.A'nın (23) üzerine beton molozlar düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 işçi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

