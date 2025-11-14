Batman'da üzerlerine beton moloz düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Kuyubaşı köyünde bir inşaat sahasında çalışan R.A (23) ve S.A'nın (23) üzerine beton molozlar düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 işçi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
