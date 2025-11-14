Habertürk
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!

        Beşiktaş'tan ayrılmak istediği öne sürülen Rafa Silva için flaş bir talip ortaya çıktı. Portekiz basınının haberine göre; Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yürüttüğü Benfica, yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

        Giriş: 14.11.2025 - 18:05 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:05
        1

        Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Beşiktaş'taki geleceği büyük merak konusu haline gelen Rafa Silva'yı takımında istediği aktarıldı.

        2

        Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; kulüp başkanı Rui Costa, 32 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve ocak ayında tekrardan Benfica'da görmek istiyor.

        3

        MOURINHO İZİN VERDİ

        Ayrıca Mourinho'nun sol kanat ve 2. forvet istemesinden ötürü bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

        4

        Öte yandan Rafa Silva'nın 1.5 sezon sözleşmesi olmasına rağmen yaklaşık 8 milyon Euro daha kazanabileceği bir kontratı feshetme ihtimali sebebiyle bir fırsat yaratabileceği öne sürüldü.

        5

        SEZON KARNESİ

        2025/26 sezonunda siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 32 yaşındaki başarılı futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        6
