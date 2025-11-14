Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
Beşiktaş'tan ayrılmak istediği öne sürülen Rafa Silva için flaş bir talip ortaya çıktı. Portekiz basınının haberine göre; Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yürüttüğü Benfica, yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Beşiktaş'taki geleceği büyük merak konusu haline gelen Rafa Silva'yı takımında istediği aktarıldı.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; kulüp başkanı Rui Costa, 32 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve ocak ayında tekrardan Benfica'da görmek istiyor.
MOURINHO İZİN VERDİ
Ayrıca Mourinho'nun sol kanat ve 2. forvet istemesinden ötürü bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.
Öte yandan Rafa Silva'nın 1.5 sezon sözleşmesi olmasına rağmen yaklaşık 8 milyon Euro daha kazanabileceği bir kontratı feshetme ihtimali sebebiyle bir fırsat yaratabileceği öne sürüldü.
SEZON KARNESİ
2025/26 sezonunda siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 32 yaşındaki başarılı futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.