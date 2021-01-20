Batman’da kablo hırsızları yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) timleri, TRT ve AFAD'ın deprem sinyal tespit cihazına ait kablo hırsızlığını aydınlattı.

Batman’ın Beşiri ilçesinde TRT ve AFAD'a ait deprem sinyal tespit cihazı kablolarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınması üzerine JASAT ekipleri harekete geçti JASAT timleri, olay yerinde ve çevresinde şüpheli olduğu değerlendirilen 5 araca ait 185 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Olay yerindeki güvenlik kamerası ile karşılaştırıldığında şüphelilerin H.Ö. ve Y.Ö. isimli kardeşler olduğu ortaya çıktı. Hırsız kardeşler JASAT timlerinin başarılı çalışmasının ardından yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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